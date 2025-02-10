Терористичні авіаудари по Донеччині: щонайменше 6 людей поранено

Терористи завдали ударів по Донеччині, у результаті чого щонайменше шестеро осіб поранено. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Згідно з інформацією, Костянтинівка зазнала чотирьох авіаударів, унаслідок яких постраждали четверо мирних жителів. Усі постраждалі госпіталізовані, а масштаби руйнувань уточнюються.

У Краматорську під обстріл потрапив приватний сектор, де поранень зазнали двоє людей. Остаточні наслідки удару ще встановлюються.

Ситуація в регіоні залишається вкрай небезпечною, мешканців закликають евакуюватися до більш безпечних територій.

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