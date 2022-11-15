Тернопольская область на 90% без электропитания – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В настоящее время 90% Тернопольской области без электропитания. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, передает УНН.
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Глава ОВА напомнил о сообщении Укрэнерго, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света.
"Подготовьте павербанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью", - написал он.
Добавим
В результате ракетных атак большая часть Львова осталась без света, не работает электротранспорт, приостановлена подача тепла.
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