Тернопольская область на 90% без электропитания – глава ОВА

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Глава ОВА напомнил о сообщении Укрэнерго, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света.

"Подготовьте павербанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью", - написал он.

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В результате ракетных атак большая часть Львова осталась без света, не работает электротранспорт, приостановлена подача тепла.

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