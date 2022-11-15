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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Тернопільська область на 90% без електроживлення - голова ОВА

Тернопільська область на 90% без електроживлення - голова ОВА

Київ • УНН

 • 329764 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На даний момент 90% Тернопільської області без електроживлення. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, передає УНН.

Деталі

Голова ОВА нагадав про повідомлення Укренерго, що по всій території України запроваджено аварійні відключення світла.

"Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв‘язком", - написав він.

Додамо

Внаслідок ракетних атак більша частина Львова залишилася без світла, не працює електротранспорт, призупинена подача тепла.

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