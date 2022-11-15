Тернопільська область на 90% без електроживлення - голова ОВА

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Голова ОВА нагадав про повідомлення Укренерго, що по всій території України запроваджено аварійні відключення світла.

"Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв‘язком", - написав він.

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Внаслідок ракетних атак більша частина Львова залишилася без світла, не працює електротранспорт, призупинена подача тепла.

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