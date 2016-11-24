Территория, занятая опасными отходами в Украине, равна площади двух столиц - С.Тригубенко

"Ужасные вещи обсуждал с коллегами на Национальном Форуме по вопросам обращения с опасными отходами. Не буду нагружать статистическими данными, только приведу несколько цифр, которые ярко демонстрируют текущую ситуацию. Общий объем накопленных в Украине отходов составляет 12 млрд тонн, из них опасных - 12 млн тонн. Площадь, занятая свалками отходов (7%) больше, чем площадь наших заповедников. А если собрать все накопленные опасные отходы, то понадобится две столицы", - написал С.Тригубенко.

По его словам, ценой безразличия к существованию проблем в сфере опасных отходов является жизнь людей.

"Эффективной работы компетентных органов, Госэкоинспекции, или Минприроды, незаметно ни у нас в профильном Комитете Верховной Рады, ни в органах местного самоуправления, ни экологам, ни гражданам", - подчеркнул С.Тригубенко.

Также он отметил, что проверки, которые сейчас в сфере проводит Минприроды, имеют сомнительный характер.

"На протяжении последнего времени мы призывали Минприроды проверить всех лицензиатов в сфере опасных отходов. Ведомство наконец откликнулось, однако механизм, который они при этом использовали, оказался ангажированным.

Минприроды лишило лицензий предприятия, которые реально занимались добросовестной утилизацией опасных отходов. Зато те, кто уже давно фигурирует в материалах уголовных производств правоохранителей, заново получили бессрочные лицензии", - сказал он.

По предложению С.Тригубенко, в Верховной Раде будет создана депутатская группа, которая проверит действия самого министерства.

"На Форуме, я предложил создать депутатскую группу, которая вместе со специалистами и волонтерами проверят действия Минприроды, а результаты расследования будут направлены в НАБУ. Эта инициатива была поддержана, поэтому сейчас будем заниматься этим вопросом.

Параллельно будем настаивать на поддержке законопроекта (№ 5354) о внесении изменений в законы, регулирующие сферу обращения с опасными отходами, соавтором которого я выступаю. По нашим прогнозам, он должен быть рассмотрен всеми комитетами ВР уже до конца года. Отдельно обращаюсь к народным депутатам с просьбой найти свободных несколько минут и ознакомиться с теми положениями, которые мы предложили. Если законопроект из-за вашего равнодушия в очередной раз будет провален, мы снова не сдвинемся с мертвой точки", - резюмировал нардеп.

Напомним, в Киеве состоялся Национальный форум по обращению с опасными отходам. На форуме экологи, ученые и представители бизнеса, которые связаны с утилизацией опасных отходов, искали пути решения проблем в этой сфере. Вместе с тем, по словам председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, министр экологии проигнорировал этот форум, хотя его три раза лично приглашали.