Територія, зайнята небезпечними відходами в Україні, дорівнює площі двох столиць– С.Тригубенко

“Жахливі речі обговорював з колегами на Національному Форумі з питань поводження з небезпечними відходами. Не буду навантажувати статистичними даними, лише приведу декілька цифр, які яскраво демонструють поточну ситуацію. Загальний обсяг накопичених в Україні відходів становить 12 млрд тонн, із них небезпечних — 12 млн тонн. Площа, зайнята звалищами відходів (7%) більша, ніж площа наших заповідників. А якщо зібрати усі накопичені небезпечні відходи, то знадобиться дві столиці”, — написав С.Тригубенко.

За його словами, ціною байдужості до існування проблем у сфері небезпечних відходів є життя людей.

“Ефективної роботи компетентних органів, чи то Держекоінспекції, чи то Мінприроди, не помітно ані у нас в профільному Комітеті Верховної Ради, ані в органах місцевого самоврядування, ані екологам, ані пересічним громадянам”, — наголосив С.Тригубенко.

Також він зауважив, що перевірки, які нині у сфері проводить Мінприроди, мають сумнівний характер.

“Впродовж останнього часу ми закликали Мінприроди перевірити усіх ліцензіатів у сфері небезпечних відходів. Відомство нарешті відгукнулося, проте механізм, який вони при цьому застосували, виявився заангажованим.

Мінприроди позбавило ліцензій підприємства, які реально займалися добросовісною утилізацією небезпечних відходів. Натомість ті, хто вже давно фігурує в матеріалах кримінальних проваджень правоохоронців, заново отримали безстрокові ліцензії”, — сказав він.

За пропозицією С.Тригубенко, у Верховній Раді буде створено депутатську групу, яка перевірить дії самого міністерства.

“На Форумі, я запропонував створити депутатську групу, яка разом з фахівцями та волонтерами перевірять дії Мінприроди, а результати розслідування направлять до НАБУ. Ця ініціатива була підтримана, тому зараз займатимусь цим питанням.

Паралельно наполягатиму на підтримці законопроекту ( № 5354) про внесення змін до законів, що регулюють сферу поводження з небезпечними відходами, співавтором якого я виступаю. За нашими прогнозами, він має бути розглянутий усіма Комітетами ВР вже до кінця року. Окремо звертаюсь до народних депутатів з проханням знайти вільних декілька хвилин та ознайомитися з тими положеннями, які ми запропонували. Якщо законопроект через вашу байдужість в черговий раз буде провалено, ми знов не зрушимо з мертвої точки”, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, у Києві відбувся Національний форум щодо поводження з небезпечними відходами. На форумі екологи, науковці та представники бізнесу, які пов’язані з утилізацією небезпечних відходів, шукали шляхи вирішення проблем у цій сфері. Разом з тим, за словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, міністр екології проігнорував цей форум, хоча його три рази особисто запрошували.