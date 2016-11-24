Територія, зайнята небезпечними відходами в Україні, дорівнює площі двох столиць– С.Тригубенко

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 6154 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 94201 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 106058 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 105600 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 108355 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 116320 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 173040 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75562 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163061 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112581 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
27%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 23506 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 21069 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 19904 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 28532 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 16528 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 9788 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 17161 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 94201 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 173040 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 190309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 3580 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103047 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105026 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49087 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52093 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Територія, зайнята небезпечними відходами в Україні, дорівнює площі двох столиць– С.Тригубенко

Київ • УНН

 • 8522 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Україні територія, яка зайнята небезпечними відходами, дорівнює площі двох столиць. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.

Територія, зайнята небезпечними відходами в Україні, дорівнює площі двох столиць– С.Тригубенко

“Жахливі речі обговорював з колегами на Національному Форумі з питань поводження з небезпечними відходами. Не буду навантажувати статистичними даними, лише приведу декілька цифр, які яскраво демонструють поточну ситуацію. Загальний обсяг накопичених в Україні відходів становить 12 млрд тонн, із них небезпечних — 12 млн тонн. Площа, зайнята звалищами відходів (7%) більша, ніж площа наших заповідників. А якщо зібрати усі накопичені небезпечні відходи, то знадобиться дві столиці”, — написав С.Тригубенко.

За його словами, ціною байдужості до існування проблем у сфері небезпечних відходів є життя людей.

“Ефективної роботи компетентних органів, чи то Держекоінспекції, чи то Мінприроди, не помітно ані у нас в профільному Комітеті Верховної Ради, ані в органах місцевого самоврядування, ані екологам, ані пересічним громадянам”, — наголосив С.Тригубенко.

Також він зауважив, що перевірки, які нині у сфері проводить Мінприроди, мають сумнівний характер.

“Впродовж останнього часу ми закликали Мінприроди перевірити усіх ліцензіатів у сфері небезпечних відходів. Відомство нарешті відгукнулося, проте механізм, який вони при цьому застосували, виявився заангажованим.

Мінприроди позбавило ліцензій підприємства, які реально займалися добросовісною утилізацією небезпечних відходів. Натомість ті, хто вже давно фігурує в матеріалах кримінальних проваджень правоохоронців, заново отримали безстрокові ліцензії”, — сказав він.

За пропозицією С.Тригубенко, у Верховній Раді буде створено депутатську групу, яка перевірить дії самого міністерства.

“На Форумі, я запропонував створити депутатську групу, яка разом з фахівцями та волонтерами перевірять дії Мінприроди, а результати розслідування направлять до НАБУ. Ця ініціатива була підтримана, тому зараз займатимусь цим питанням.

Паралельно наполягатиму на підтримці законопроекту ( № 5354) про внесення змін до законів, що регулюють сферу поводження з небезпечними відходами, співавтором якого я виступаю. За нашими прогнозами, він має бути розглянутий усіма Комітетами ВР вже до кінця року. Окремо звертаюсь до народних депутатів з проханням знайти вільних декілька хвилин та ознайомитися з тими положеннями, які ми запропонували. Якщо законопроект через вашу байдужість в черговий раз буде провалено, ми знов не зрушимо з мертвої точки”, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, у Києві відбувся Національний форум щодо поводження з небезпечними відходами. На форумі екологи, науковці та представники бізнесу, які пов’язані з утилізацією небезпечних відходів, шукали шляхи вирішення проблем у цій сфері. Разом з тим, за словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, міністр екології проігнорував цей форум, хоча його три рази особисто запрошували. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77