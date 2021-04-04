Весы будут полны обаяния, а Львам стоит умерить свой норов: эксклюзивный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Овны

Эта неделя для Овнов одна из самых лучших в году. Вы будете очень активны. Главное, не пропустить этот чудесный период. Для вас откроются новые возможности в работе, может вы даже перейдете на другую, поскольку звезды сулят вам на этой неделе карьерный рост! У вас хороший период для адаптации к любым возникшим ситуациям. Прекрасное время для тех Овнов, которые ведут яркую деятельность: политики, медиа, все информационные направления, педагоги. Особенно успешными будут публичные выступления и групповые занятия. Так же будут на виду Овны творческих профессий. Самое время давать интервью или делать рекламу своей продукции.

В личной жизни отличное время для знакомств, романтических отношений. И да, будьте смелее.

Но финансовый успех придет несколько позже. Поэтому к тратам относитесь осторожно. Вам не стоит делать крупные покупки на этой неделе.

Тельцы

Тельцы могут испытывать большое напряжение. Неделя может принести растерянность. Такое состояние часто бывает перед днем рождения и в астрологии считают, что энергия у человека уже на исходе. В этот период необходимо поберечь себя и подвести итоги пройденного года жизни. Легче на этой неделе работать онлайн, в уединении.

Финансово неделя будет хорошей. Вам могут поступить выгодные предложения и хорошие сделки.

Удача сопутствует Тельцов, которые занимаются финансовой и банковской сферой, пищевыми или строительными направлениями. Тельцы - руководители будут прочно стоять на своем посту и это хорошее время для всех реформаторских начинаний.

Интересная и плодотворная неделя для Тельцов, занимающихся психологией и любым видом творчества.

Особое внимание стоит уделить здоровью. Больше прогулок на свежем воздухе, спорт. Желательно уединится в романтических местах природы. Ведь в личных отношениях неделя будет хорошей как у семейных, так и у одиноких Тельцов.

Близнецы

У Близнецов весьма активная неделя, насыщенная встречами, поездками, возможно зарубежными. А знакомства на этой неделе могут судьбоносными.

Отлично для тех Близнецов, которые занимаются торговлей, коммерцией, рекламой, информационными и IT-направлениями.

Важно сейчас создавать свою команду, работать с группами, проводить форумы. Ищите единомышленников для своих идей. Даже среди иностранцев.

Прекрасная неделя для преподавателей и студентов. Важно для Близнецов приобретать знания на протяжении всего апреля. Они очень пригодятся Вам в будущем. Хорошее время для научно-исследовательской деятельности и написания диссертаций.

Для одиноких Близнецов прекрасная неделя для знакомств, а для семейных Близнецов хорошая романтическая неделя. Больше уделяйте внимание детям.

В финансовом аспекте необходимо быть осторожными с кредитами и инвестициями.

Раки

Для Раков неделя принесет успех. Особенно для руководителей, как коммерческих так государственных направлений, политиков. Спешите действовать и смело принимайте решения! Те Раки, которые хотят перемен в работе самое время рассылайте резюме или меняйте условия нынешней работы, просите повышения. Ваше начальство на этой неделе будет к Вам благосклонно.

Хороший период для решений юридических и наследственных вопросов. Вам открыты двери во все инстанции. Можете получить документы, нужную для вас информацию.

9 апреля может быть эмоционально сложный день. Дайте себе передохнуть.

А выходные будут очень насыщенными на события. Не перегружайте себя и не забудьте заняться домашними вопросами, уделить время семье. А также хорошенько отдохните. Ведь на носу новолуние.

Львы

Львы будут погружены в активную социальную деятельность. Хорошо для тех Львов, кто занимается психологией и образованием, работает в СМИ, юридических и любых социальных направлениях. Хорошее время для реформаторства и перемен. В этот период очень хорошо работать с иностранцами, ездить за рубеж.

Осторожно с начальством, не стоит выяснять отношения или гордо себя вести, как Львы это любят. Наоборот, в этот период необходимы единомышленники для ваших идей, а с начальством нужно быть дружелюбным. Тогда успех будет сопутствовать Вам.

Финансово неплохая неделя, но 8-9 апреля стоит быть осторожным с финансовыми вложениями, кредитами.

В любви прекрасный период. Семейным Львам хорошо побаловать свою семью вниманием и подарками. Ведь именно семья сейчас будет надежным тылом. У одиноких Львов могут быть прекрасные знакомства.

Для тех Львов, кто занимается духовным развитием очень интересный период – можно встретить своего учителя. Хорошо усиленно заниматься практиками, посещать ретриты.

Дева

Для Дев неделя принесет удачу в вопросах финансов, судов, кредитов, премий, получение выплат и возвращения долгов. Могут быть чудесные финансовые сделки. Особо сильный период у тех Дев, которые работают в финансовой и налоговой сферах, в медицине, в судах, страховании, в юридических направлениях, в любой коммерции и торговли. Не бойтесь рисковать!

Время разрешить ситуации, связанные с недвижимостью и наследством, важными документами, да и в принципе решения самых сложных вопросов и затянувшихся споров.

Не стоит нагнетать обстановку с начальством, осторожно с компаньонами по бизнесу. Особенно 8-9 апреля.

В личной жизни у семейных Дев могут возникнуть проблемы, если не уделить время своей семье и детям. Проведите вместе выходные. Для одиноких Дев время рискнуть: пригласить и сходить на свидание.

Весы

На этой неделе Весам стоит действовать согласно вашей природе: интеллигентно, уравновешенно и дипломатично, но при этом более активно продвигать свои дела.

Хорошее время для всех юридических вопросов, заключения договоров и подписания важных контрактов. Также приглашайте новых партнеров и компаньонов для совместной работы.

Своим обаянием Вы можете расположить к себе кого угодно, понравиться на собеседованиях, произвести впечатление при выступлениях.

Удачная неделя для юристов, преподавателей, блогеров, работы с договорной деятельностью, эйчар и торговым или рекламным направлениями. Прекрасный период для творческих Весов: дизайнеров, художников, поэтов, актеров.

У Весов весь апрель хорош в любви и для создания собственной семьи. Будьте решительны! А вот в финансовых вопросах нужно быть крайне осторожными. Не стоит необдуманно тратить деньги и тем более вкладывать их. Также уделите время своему здоровью и питанию.

Скорпион

Для Скорпионов наконец-то все сдвинется с места. Особенно в работе. Вам могут поступить новые предложения по работе и по бизнесу, появиться новые партнеры. Вас могут рекомендовать на хорошее место. Также удачное решение вопросов с документами. Это время вашего профессионального роста.

Прекрасно совмещать несколько направлений сразу. Ваша загруженность в работе может принести хорошие финансовые плоды. Может быть повышение заработной платы, премии и бонусы или хорошие денежные сделки. Хорошее время и для фрилансеров.

Продолжайте заниматься обустройством собственного дома, ремонтными работами.

Уделите внимание отношениям в семье. Не стоит проявлять раздражение и агрессию, лучше гармонизировать семейные отношения, решить вопросы с наследством и недвижимостью.

Не забывайте уделять время своему здоровью, правильно питайтесь, занимайтесь спортом или йогой.

Стрелец

Для Стрельцов хорошая неделя для перезагрузки. Время подвести итоги и задуматься о новых начинаниях. Уделите больше время своему образованию, новой информации, знанию, онлайн обучению и новым знакомствам. Хорошее время для сдачи экзаменов.

А также для отдыха и занятием творчеством. Позвольте себе немного расслабится и набраться сил, уделить время своему здоровью.

Может быть сложности в работе. Возможно, некоторым Стрельцам необходимо будет ее менять. Возможна даже смена рода деятельности. Удача будет сопутствовать тем Стрельцам, которые занимаются любым видом творчества, модой и красотой, работают в сфере СМИ, торговле, информационных и IT-направлениях, рекламой.

Уделите как можно больше времени своим детям. Хорошо задуматься о потомстве. Прекрасное время для влюбленных Стрельцов и семейных пар.

Козерог

Для Козерогов продолжается семейный период. Уделите время своим родным и любимым, пока Вы снова не ушли в работу с головой. Отдых пойдет вам на пользу.

Меркурий на этой неделе может принести хорошие новости от близких родственников, документы на долгожданную недвижимость или переезд. Хорошо тем Козерогам, работа которых связана с недвижимостью, строительством, аграрными направлениями. Лучше работать онлайн, на фрилансе. Не стоит на этой неделе покупать машину и оргтехнику.

Водолей

Для Водолеев на этой неделе необходимо ко всему относиться очень взвешенно и обдуманно. При этом не бояться ярко проявлять себя. Удачно время для работы с большими аудиториями, проведения лекции и тренингов, групповых занятий, форумов, занятий блогерством. Необходимо воспользоваться этим моментом.

Меркурий принесет Вам очень сильные знания, значимых людей и интересные предложения. Не сидите, сложив руки.

Ко всему стоит подходить основательно и рационально. Стоит также подытожить проделанное.

Особое внимание уделите учебе. Для студентов это успешный период. Информация, которая придёт к Вам в этот период может изменить жизнь в лучшую сторону.

Торговля и реклама у Водолеев будет иметь успех.

Проблемы могут возникнуть в общении с родственниками, детьми. Возможно выяснение отношений, которого лучше избегать.

Не стоит в этот период менять или покупать недвижимость. В любви успешный и активный период. 8-9 апреля могут быть сложности в отношениях с любимыми. Проводите больше времени с детьми.

Рыбы

Рыбам ко всему необходимо относиться спокойно и взвешенно. Особенно в середине недели, когда у них может быть сложное эмоциональное состояние из-за положения Луны. Ведь в целом астрологический период на этой неделе у них достаточно хороший и спокойный, особенно финансовый.

Делайте всевозможные покупки. Возможны весьма крупные сделки, повышения зарплаты и премии. Но 8-9 апреля не стоит покупать недвижимость или начинать ремонт.

Рыбы, работающие в финансовых и аграрных сферах, будут иметь успех. Хорошее время для творческих Рыб, занимающихся пением, дизайном и танцами.

Могут возникнуть острые вопросы с братьями и сестрами или соседями. Также стоит опасаться обмана или клеветы.

На выходных стоит провести время в уединении, вместе с семьей. Навести порядки, сделать уборку дома, очистить свое пространство чтобы удачно встретить новолуние.