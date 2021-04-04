Терези будуть сповнені чарівності, а Левам варто стримати свій норов: ексклюзивний гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку

Овни

Цей тиждень для Овнів один з найкращих в році. Ви будете дуже активні. Головне, не пропустити цей чудовий період. Для вас відкриються нові можливості в роботі, може ви навіть перейдете на іншу, оскільки зірки обіцяють вам на цьому тижні кар'єрний ріст! У вас хороший період для адаптації до будь-яких ситуацій, що виникатимуть. Прекрасний час для тих Овнів, які ведуть яскраву діяльність: політики, медіа, всі інформаційні напрямки, педагоги. Особливо успішними будуть публічні виступи і групові заняття. Так само будуть на видноті Овни творчих професій. Саме час давати інтерв'ю або робити рекламу своєї продукції.

В особистому житті відмінний час для знайомств, романтичних відносин. І так, будьте сміливішими.

Але фінансовий успіх прийде трохи пізніше. Тому до витрат ставитеся обережно. Вам не варто робити великі покупки на цьому тижні.

Тельці

Тельці можуть відчувати велике напруження. Тиждень може принести розгубленість. Такий стан часто буває перед днем народження і в астрології вважають, що енергія у людини вже майже вичерпана. У цей період необхідно поберегти себе і підвести підсумки пройденого року життя. Легше на цьому тижні працювати онлайн, на самоті.

Фінансово тиждень буде хорошим. Вам можуть надійти вигідні пропозиції і хороші угоди. Удача супроводжує Тельців, які займаються фінансовою і банківською сферою, харчовими або будівельними напрямами. Тельці - керівники будуть міцно стояти на своєму посту і це гарний час для всіх реформаторських починань.

Цікавий і плідна тиждень для Тельців, що займаються психологією і будь-яким видом творчості.

Особливу увагу варто приділити здоров'ю. Більше прогулянок на свіжому повітрі, спорт. Бажано усамітнитися в романтичних місцях природи. Адже в особистих відносинах тиждень буде хорошим як у сімейних, так і у самотніх Тельців.

Близнюки

У Близнюків досить активний тиждень, насичений зустрічами, поїздками, можливо зарубіжними. А знайомства на цьому тижні можуть бути доленосними. Відмінно для тих Близнюків, які займаються торгівлею, комерцією, рекламою, інформаційними та IT-напрямками. Важливо зараз створювати свою команду, працювати з групами, проводити форуми. Шукайте однодумців для своїх ідей. Навіть серед іноземців.

Прекрасний тиждень для викладачів і студентів. Важливо для Близнюків набувати знання протягом усього квітня. Вони дуже знадобляться Вам в майбутньому. Гарний час для науково-дослідницької діяльності і написання дисертацій.

Для одиноких Близнюків прекрасна тиждень для знайомств, а для сімейних Близнюків хороший романтична тиждень. Більше приділяйте увагу дітям.

У фінансовому аспекті необхідно бути обережними з кредитами та інвестиціями.

Раки

Для Раків тиждень принесе успіх. Особливо для керівників, як комерційних так державних напрямків, політиків. Поспішайте діяти і сміливо приймайте рішення! Ті Раки, які хочуть змін в роботі саме час розсилайте резюме або міняйте умови нинішньої роботи, просите підвищення. Ваше начальство на цьому тижні буде до Вас прихильним.

Хороший період для рішень юридичних і спадкових питань. Вам відкриті двері в усі інстанції. Можете отримати документи, потрібну для вас інформацію.

9 квітня може бути емоційно складний день. Дайте собі перепочити.

А вихідні будуть дуже насиченими на події. Не перевантажуйте себе і не забудьте зайнятися домашніми питаннями, приділити час сім'ї. А також гарненько відпочиньте. Адже на носі Молодик.

Леви

Леви будуть занурені в активну соціальну діяльність. Добре для тих Лєвів, хто займається психологією і освітою, працює в ЗМІ, юридичних і будь-яких соціальних напрямках. Гарний час для реформаторства і змін. У цей період дуже добре працювати з іноземцями, їздити за кордон.

Обережно з начальством, не варто з'ясовувати стосунки або погордо себе вести, як Леви це люблять. Навпаки, в цей період необхідні однодумці для ваших ідей, а з начальством потрібно бути доброзичливим. Тоді успіх буде супроводжувати Вам.

Фінансово непоганий тиждень, але 8-9 квітня варто бути обережним з фінансовими вкладеннями, кредитами.

У любові прекрасний період. Сімейним Левам добре побалувати свою сім'ю увагою і подарунками. Адже саме сім'я зараз буде надійним тилом. У самотніх Лєвів можуть бути прекрасні знайомства.

Для тих Лєвів, хто займається духовним розвитком дуже цікавий період - можна зустріти свого вчителя. Добре посилено займатися практиками, відвідувати ретріти.

Діва

Для Дів тиждень принесе удачу в питаннях фінансів, судів, кредитів, премій, отримання виплат і повернення боргів. Можуть бути чудові фінансові операції. Особливо сильний період у тих Дів, які працюють у фінансовій і податковій сферах, в медицині, в судах, страхування, в юридичних напрямках, в будь-комерції і торгівлі. Не бійтеся ризикувати!

Час вирішувати ситуації, пов'язані з нерухомістю і спадком, важливими документами, та й в принципі вирішення найскладніших питань і тривалих суперечок.

Не варто нагнітати обстановку з начальством, обережно з компаньйонами по бізнесу. Особливо 8-9 квітня.

В особистому житті у сімейних Дів можуть виникнути проблеми, якщо не приділити час своїй родині і дітям. Проведіть разом вихідні. Для одиноких Дів час ризикнути: запросити і сходити на побачення.

Терези

На цьому тижні Терезам варто діяти згідно вашої природі: інтелігентно, врівноважено і дипломатично, але при цьому більш активно просувати свої справи.

Гарний час для всіх юридичних питань, укладення договорів і підписання важливих контрактів. Також запрошуйте нових партнерів і компаньйонів для спільної роботи.

Своєю чарівністю Ви можете розташувати до себе кого завгодно, сподобатися на співбесідах, справити враження при виступах.

Вдалий тиждень для юристів, викладачів, блогерів, роботи з договірною діяльністю, ейчар і торговим або рекламним напрямками. Прекрасний період для творчих Терезів: дизайнерів, художників, поетів, акторів.

У Терезів весь квітень хороший в любові і для створення власної сім'ї. Будьте рішучі! А ось в фінансових питаннях потрібно бути вкрай обережними. Не варто необдумано витрачати гроші і тим більше вкладати їх. Також приділіть час своєму здоров'ю і харчуванню.

Скорпіон

Для Скорпіонів нарешті все зрушиться з місця. Особливо в роботі. Вам можуть надійти нові пропозиції по роботі і по бізнесу, з'явитися нові партнери. Вас можуть рекомендувати на гарне місце. Також вдале вирішення питань з документами. Це час вашого професійного зростання.

Прекрасно поєднувати кілька напрямків відразу. Ваша завантаженість у роботі може принести хороші фінансові плоди. Може бути підвищення заробітної плати, премії і бонуси або хороші грошові операції. Гарний час і для фрілансерів.

Продовжуйте займатися облаштуванням власного будинку, ремонтними роботами.

Приділіть увагу відносинам в сім'ї. Не варто проявляти роздратування і агресію, краще гармонізувати сімейні відносини, вирішити питання зі спадщиною і нерухомістю.

Не забувайте приділяти час своєму здоров'ю, правильно харчуйтеся, займайтеся спортом або йогою.

Стрілець

Для Стрільців хороший тиждень для перезавантаження. Час підвести підсумки і задуматися про нові починаннях. Приділіть більше часу своїй освіті, новій інформації, знанням, онлайн навчанню і новим знайомствам. Гарний час для здачі іспитів. А також для відпочинку і заняттям творчістю. Дозвольте собі трохи розслабитися і набратися сил, приділити час своєму здоров'ю.

Може бути складності в роботі. Можливо, деяким Стрільцям необхідно буде її міняти. Можлива навіть зміна роду діяльності. Удача буде супроводжувати тим Стрільцям, які займаються будь-яким видом творчості, модою і красою, працюють в сфері ЗМІ, торгівлі, інформаційних та IT-напрямках, рекламі.

Приділіть якомога більше часу своїм дітям. Добре задуматися про потомство. Прекрасний час для закоханих Стрільців і сімейних пар.

Козеріг

Для Козерогів триває сімейний період. Приділіть час своїм рідним і коханим, поки Ви знову не пішли в роботу з головою. Відпочинок піде вам на користь.

Меркурій на цьому тижні може принести хороші новини від близьких родичів, документи на довгоочікувану нерухомість або переїзд. Добре тим Козерогам, робота яких пов'язана з нерухомістю, будівництвом, аграрними напрямками. Краще працювати онлайн, на фрілансі. Не варто на цьому тижні купувати машину і оргтехніку.

Водолій

Для Водоліїв на цьому тижні необхідно до всього ставитися дуже виважено і обдумано. При цьому не боятися яскраво проявляти себе. Вдалий час для роботи з великими аудиторіями, проведення лекції та тренінгів, групових занять, форумів, занять блогерством. Необхідно скористатися цим моментом.

Меркурій принесе Вам дуже сильні знання, значущих людей і цікаві пропозиції. Не сидіть, склавши руки.

До всього треба підходити виважено і раціонально. Варто також підсумувати зроблене.

Особливу увагу приділіть навчанню. Для студентів це успішний період. Інформація, яка прийде до Вас в цей період може змінити життя на краще. Торгівля і реклама у Водоліїв буде мати успіх.

Проблеми можуть виникнути в спілкуванні з родичами, дітьми. Можливо з'ясування відносин, якого краще уникати.

Не варто в цей період міняти або купувати нерухомість. У любові успішний і активний період. 8-9 квітня можуть бути складності в стосунках з коханими. Проводьте більше часу з дітьми.

Риби

Рибам до всього потрібно ставитися спокійно і виважено. Особливо в середині тижня, коли у них може бути складний емоційний стан через положення Місяця. Адже в цілому астрологічний період на цьому тижні у них досить хороший і спокійний, особливо фінансовий.

Робіть всілякі покупки. Можливі досить великі угоди, підвищення зарплати і премії. Але 8-9 квітня не варто купувати нерухомість або починати ремонт.

Риби, що працюють в фінансових і аграрних сферах, матимуть успіх. Гарний час для творчих Риб, що займаються співом, дизайном і танцями.

Можуть виникнути гострі питання з братами і сестрами або сусідами. Також варто побоюватися обману чи наклепу.

На вихідних варто провести час на самоті, разом з сім'єю. Навести порядки, зробити прибирання вдома, очистити свій простір щоб вдало зустріти молодик.