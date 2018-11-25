Тереза ​​Мэй в открытом письме попросила британцев поддержать ее проект соглашения с ЕС

“29 марта следующего года Соединенное Королевство покинет Европейский союз. Начнется новая глава в жизни нашего народа, и я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения. Мы должны отметить точку, после которой мы навсегда перестанем навешивать ярлыки, деля людей на тех, кто голосовал „за“ или „против“ выхода (Великобритании из ЕС), и вновь сплотимся как единая нация. Чтобы сделать это, нам нужно сейчас провести Brexit, поддержав эту сделку”, — пишет Мэй.

Премьер-министресса подчеркнула, что в воскресенье на экстренном саммите ЕС в Брюсселе она будет добиваться одобрения проекта соглашения лидерами 27 остальных государств — членов ЕС. После этого она намерена “душой и сердцем” вести агитационную кампанию в самой Великобритании с тем, чтобы проект сделки поддержал британский народ и одобрил парламент Соединенного Королевства, что наравне с одобрением Европарламента необходимо для ее вступления в силу. Как убеждена сама Мэй, те условия Brexit, которых ее правительство добилось от Брюсселя, должны устроить как сторонников, так и противников евроинтеграции.

Напоминаем, Мэй заявила о неизменности позиции Великобритании по вопросу Гибралтара.