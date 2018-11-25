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Тереза Мей у відкритому листі попросила британців підтримати її проект угоди з ЄС

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей звернулася до британського народу з проханням згуртуватися і підтримати узгоджений її кабінетом проект угоди з Євросоюзом про умови Brexit. Текст відкритого листа до нації за авторством очільниці британського уряду був ввечері в суботу опублікований в основних газетах країни, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

“29 березня наступного року Сполучене Королівство покине Європейський союз. Розпочинється нова глава в життя нашого народу, і я хочу, щоб для країни це був момент поновлення і примирення. Ми повинні відзначити точку, після якої ми назавжди припинимо навішувати ярлики, ділячи людей на тих , хто голосував „за“ або „проти“ виходу (ВеликоЇ Британії з ЄС), і знову об’єднаємося як єдина нація. Щоб зробити це, нам потрібно зараз провести Brexit, підтримавши цю угоду ”, - пише Мей.

Прем’єр-міністерка підкреслила, що в неділю на екстреному саміті ЄС в Брюсселі вона буде домагатися схвалення проекту угоди лідерами 27 інших держав — членів ЄС. Після цього вона має намір “душею і серцем” вести агітаційну кампанію в самій Великій Британії з тим, щоб проект угоди підтримав британський народ і схвалив парламент Сполученого Королівства, що нарівні зі схваленням Європарламенту необхідно для її вступу в силу. Як переконана сама Мей, ті умови Brexit, яких її уряд домігся від Брюсселя, повинні влаштувати як прихильників, так і противників євроінтеграції.

Нагадуємо, Мей заявила про незмінність позиції Великої Британії з питання Гібралтару.

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