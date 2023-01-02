Теплая погода сегодня задержится - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 2 января без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 15°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 3-6° тепла, днем около 10°.