Теплая погода сегодня задержится - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Не по-зимнему теплая погода, с температурой воздуха днем местами до 15 градусов тепла ожидается сегодня в Украине. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 2 января без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 15°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 3-6° тепла, днем около 10°.