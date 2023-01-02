Тепла погода сьогодні затримається - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Не по-зимовому тепла погода, з температурою повітря вдень місцями до 15 градусів тепла очікується сьогодні в Україні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 2 січня без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 15°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 3-6° тепла, вдень близько 10°.