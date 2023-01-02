Тепла погода сьогодні затримається - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 2 січня без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 15°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 3-6° тепла, вдень близько 10°.