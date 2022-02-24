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15 марта, 19:03 • 97888 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127594 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115530 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109758 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100599 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96897 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84593 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теперь точно отбили: Арестович заявил, что аэропорт Гостомеля наш

Теперь точно отбили: Арестович заявил, что аэропорт Гостомеля наш

Киев • УНН

 • 240495 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что аэропорт Гостомеля окончательно отбили. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Вот теперь точно отбили. Аэропорт Гостомеля наш. Русский десант уничтожен", - написал Арестович.

Добавим

Информацию, что аэропорт Гостомеля под контролем Украины, подтвердила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.

А также советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

Ранее

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что аэродром в Гостомеле, недалеко от Киева, отбит. Однако впоследствии Арестович удалил свое сообщение и написал, что бой все еще продолжается - работает артиллерия и танки.

Напомним

Ранее появилась информация о возможном захвате аэродрома. Была подтверждена высадка на нем российского десанта.
Президент Украины сообщил, что десант заблокирован и отдан приказ об уничтожении.

Украинские Национальные Новости

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