Теперь точно отбили: Арестович заявил, что аэропорт Гостомеля наш
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что аэропорт Гостомеля окончательно отбили. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Вот теперь точно отбили. Аэропорт Гостомеля наш. Русский десант уничтожен", - написал Арестович.
Добавим
Информацию, что аэропорт Гостомеля под контролем Украины, подтвердила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.
А также советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.
Ранее
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что аэродром в Гостомеле, недалеко от Киева, отбит. Однако впоследствии Арестович удалил свое сообщение и написал, что бой все еще продолжается - работает артиллерия и танки.
Напомним
Ранее появилась информация о возможном захвате аэродрома. Была подтверждена высадка на нем российского десанта.
Президент Украины сообщил, что десант заблокирован и отдан приказ об уничтожении.