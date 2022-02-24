Тепер точно відбили: Арестович заявив, що аеропорт Гостомеля наш
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що аеропорт Гостомелю остаточно відбили. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Ось тепер точно відбили. Аеропорт Гостомелю наш. Російський десант знищено", - написав Арестович.
Додамо
Інформацію, що аеропорт Гостомелю під контролем України підтвердила нардеп від "Слуги народу" Кравчук в ефірі одного з телеканалів.
А також радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram.
Раніше
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що аеродром у Гостомелі, неподалік Києва, відбитий. Проте згодом Арестович видалив свій допис і написав, що бій все ще триває - працює артилерія і танки.
Нагадаємо
Раніше з'явилася інформація про можливе захоплення аеродрому. Була підтверджена висадка на ньому російського десанту.
Президент України повідомив, що десант заблокований і відданий наказ про знищення.