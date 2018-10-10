Теннисистка Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований в Гонконге

Первый сет прошел под диктовку одесситки. На ее два брейка китаянка ответила только одним - 6:3. Уже первый гейм следующей партии на подаче китаянки произошел при трех брейк-пойнтах украинки, которая реализовала третий. После этого Ястремская провалилась и отдала гейм на своей подаче в чистую (1:1).

В дальнейшем соперницы продолжали обмениваться брейками, пока одесситка не смогла защитить свою подачу. При счете 5: 3 Ястремская с четвертого матчпойнту завершила игру, которая длилась 1 час и 26 минут - 6:3, 6:3.

Заметим, что в четвертьфинале Ястремскою ожидает матч против победительницы в паре Тома (Болгария, 162-я ракетка мира) - Куцова (Словакия, 317-я).

Как сообщал УНН, Элина Свитолина также продолжает борьбу за титул чемпионки в Гонконге.