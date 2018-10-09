Тенісистка Світоліна перервала триматчеву серію поразок

Стартовий сет завершився на користь Світоліної, яка здійснила три брейки – 6:2. У другому сеті спортсменки обмінялися брейками, але перша сіяна змагань зуміла забрати ще одну подачу австралійки наприкінці сету – 6:3.



Наступною опоненткою українки стане японка Нао Хібіно (125 у світі).



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Зауважимо, що для першої ракетки країни ця перемога стала першою цієї осені, адже до цього вона востаннє перемагала ще 31-го серпня.