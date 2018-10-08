Світоліна і Цуренко зберегли позиції в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA, передає УНН.
У рейтингу WTA станом на 8 жовтня Е.Світоліна залишається на 5-й сходинці. Ще одна українка Леся Цуренко зберегла у рейтингу 27-ме місце.
До топ-100 тенісисток світу наближається Даяна Ястремська - вона піднялася на 8 сходинок і наразі посідає 102-ге місце. Катерина Козлова - 107-ма. Ангеліна Калініна покращила своє місце в рейтингу на одну позицію - 116-та. Марта Костюк та Катерина Бондаренко, Катаріна Завадська піднялися кожна на два рядки - 120-та, 132-га та 178-ма відповідно.
Як повідомляв УНН, в оновленому рейтингу на 1 жовтня українка Е.Світоліна повернулася в топ-5 тенісисток світу.