Теннисистка Свитолина прервала трехматчевую серию поражений

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6807 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69286 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117799 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125759 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165507 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152093 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140145 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130310 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178579 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

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Теннисистка Свитолина прервала трехматчевую серию поражений

Теннисистка Свитолина прервала трехматчевую серию поражений

Киев  •  УНН

 • 8478 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Свои выступления на турнире WTA International в одиночном разряде матчем против обладательницы "вайлд кард" Присциллы Хон, начала украинская теннисистка Элина Свитолина, передает корреспондент УНН.

Стартовый сет завершился в пользу Свитолиной, которая осуществила три брейка - 6:2. Во втором сете спортсменки обменялись брейками, но первая сеяная соревнований сумела забрать еще одну подачу австралийки в конце сета - 6:3.

Следующей оппоненткой украинки станет японка Нао Хибины (125 в мире).

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Заметим, что для первой ракетки страны эта победа стала первой этой осенью, ведь до этого она в последний раз побеждала еще 31 августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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