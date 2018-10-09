Теннисистка Свитолина прервала трехматчевую серию поражений

Стартовый сет завершился в пользу Свитолиной, которая осуществила три брейка - 6:2. Во втором сете спортсменки обменялись брейками, но первая сеяная соревнований сумела забрать еще одну подачу австралийки в конце сета - 6:3.



Следующей оппоненткой украинки станет японка Нао Хибины (125 в мире).



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Заметим, что для первой ракетки страны эта победа стала первой этой осенью, ведь до этого она в последний раз побеждала еще 31 августа.