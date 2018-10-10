Тенісистка Ястремська вийшла у чвертьфінал змагань у Гонконзі

Перший сет пройшов під диктовку одеситки. На її два брейки китаянка відповіла тільки одним – 6:3. Вже перший гейм наступної партії на подачі китаянки відбувся за трьох брейк-пойнтів українки, яка реалізувала третій. Після цього Ястремська провалилася та віддала гейм на своїй подачі в чисту (1:1).

Надалі суперниці продовжували обмінюватися брейками, поки одеситка не змогла захистити свою подачу. При рахунку 5:3 Ястремська з четвертого матчпойнту завершила гру, яка тривала 1 годину та 26 хвилин – 6:3, 6:3.

Зауважимо, що у чвертьфіналі на Ястремську очікує матч проти переможниці в парі Томова (Болгарія, 162 ракетка світу) – Куцова (Словаччина, 317-ма).

Як повідомляв УНН, Еліна Світоліна також продовжує боротьбу за титул чемпіонки у Гонконзі.