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Тенісистка Ястремська вийшла у чвертьфінал змагань у Гонконзі

Тенісистка Ястремська вийшла у чвертьфінал змагань у Гонконзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Гонконзі відбувся тенісний поєдинок другого кола за участі українки Даяни Ястремської із 58-ю ракеткою світу Чжен Сайсай із Китаю, передає кореспондент УНН.

Перший сет пройшов під диктовку одеситки. На її два брейки китаянка відповіла тільки одним – 6:3. Вже перший гейм наступної партії на подачі китаянки відбувся за трьох брейк-пойнтів українки, яка реалізувала третій. Після цього Ястремська провалилася та віддала гейм на своїй подачі в чисту (1:1).

Надалі суперниці продовжували обмінюватися брейками, поки одеситка не змогла захистити свою подачу. При рахунку 5:3 Ястремська з четвертого матчпойнту завершила гру, яка тривала 1 годину та 26 хвилин – 6:3, 6:3.

Зауважимо, що у чвертьфіналі на Ястремську очікує матч проти переможниці в парі Томова (Болгарія, 162 ракетка світу) – Куцова (Словаччина, 317-ма).

Як повідомляв УНН, Еліна Світоліна також продовжує боротьбу за титул чемпіонки у Гонконзі.

Українські Національні Новини

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