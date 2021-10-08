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Теннисистка Ястремская выиграла первый поединок на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллс

Теннисистка Ястремская выиграла первый поединок на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллс

Киев  •  УНН

 • 15466 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй раунд турнира WTA-1000, проходящей на кортах в Индиан-Уэллс, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Что известно

В стартовом матче одесситка в двух партиях обыграла 18-летнюю владелицу "wild card" турнира Эльзу Жакмо из Франции - 6: 2, 6: 4.

Детали

В первой партии Ястремская вела 5: 0, но в первой попытке не представила на сет. Во второй партии Жакмо первой сделала брейк, но украинка сразу же отыгралась и завершила встречу в двух сетах. Поединок длился 1:00 33 минуты.

Следующей соперницей Украинский станет испанская теннисистка Паула Бадоза, посеянная под 21 номером.

Напомним

Украинский женский клуб уступил "Реалу" в дебютной игре группового этапа Лиги чемпионов.

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