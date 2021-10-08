Теннисистка Ястремская выиграла первый поединок на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй раунд турнира WTA-1000, проходящей на кортах в Индиан-Уэллс, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Что известно
В стартовом матче одесситка в двух партиях обыграла 18-летнюю владелицу "wild card" турнира Эльзу Жакмо из Франции - 6: 2, 6: 4.
Детали
В первой партии Ястремская вела 5: 0, но в первой попытке не представила на сет. Во второй партии Жакмо первой сделала брейк, но украинка сразу же отыгралась и завершила встречу в двух сетах. Поединок длился 1:00 33 минуты.
Следующей соперницей Украинский станет испанская теннисистка Паула Бадоза, посеянная под 21 номером.
Напомним
Украинский женский клуб уступил "Реалу" в дебютной игре группового этапа Лиги чемпионов.