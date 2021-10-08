Тенісистка Ястремська виграла перший поєдинок на турнірі WTA-1000 в Індіан-Веллс

Що відомо

У стартовому матчі одеситка в двох партіях обіграла 18-річну власницю “wild card” турніру Ельзу Жакмо з Франції — 6:2, 6:4.

Деталі

У першій партії Ястремська вела 5:0, але в першій спробі не подала на сет. У другій партії Жакмо першою зробила брейк, але українка відразу ж відігралася і завершила зустріч в двох сетах. Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини.

Наступною суперницею українки стане іспанська тенісистка Паула Бадоза, посіяна під 21 номером.

Нагадаємо

Український жіночий клуб поступився “Реалу” у дебютній грі групового етапу Ліги чемпіонів.