Тенісистка Ястремська виграла перший поєдинок на турнірі WTA-1000 в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого раунду турніру WTA-1000, що проходить на кортах в Індіан-Веллс, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Що відомо
У стартовому матчі одеситка в двох партіях обіграла 18-річну власницю “wild card” турніру Ельзу Жакмо з Франції — 6:2, 6:4.
Деталі
У першій партії Ястремська вела 5:0, але в першій спробі не подала на сет. У другій партії Жакмо першою зробила брейк, але українка відразу ж відігралася і завершила зустріч в двох сетах. Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини.
Наступною суперницею українки стане іспанська тенісистка Паула Бадоза, посіяна під 21 номером.
Нагадаємо
Український жіночий клуб поступився “Реалу” у дебютній грі групового етапу Ліги чемпіонів.