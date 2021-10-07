Український жіночий клуб поступився "Реалу" у дебютній грі групового етапу Ліги чемпіонів

Деталі

Перший тайм пройшов за переваги гостей, хоча й українки завдали кількох невлучних ударів. На 34-й хвилині Наварро після подачі з правого флангу зуміла проштовхнути м’яч у ворота й відкрити рахунок. Наприкінці тайму хороший момент упустила дель Кастільо.

У другій половині матчу ситуація майже не змінилася. "Житлобуду-1" було важко дістатися чужих воріт, тоді як іспанки мали ще один гольовий шанс, який не використала Наварро. Наприкінці зустрічі Яман врятувала харків’янок після удару Меллер.

У підсумку "Житлобуд-1" поступився з рахунком 0:1 у дебютному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів серед жіночих команд.

Доповнення

В паралельній грі квартету "Вольфсбург" виграє в гостях у "Челсі" з рахунком 3:2 в середині другої половини.