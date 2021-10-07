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Украинский женский клуб уступил "Реалу" в дебютной игре группового этапа Лиги чемпионов

Украинский женский клуб уступил "Реалу" в дебютной игре группового этапа Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15607 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В стартовом туре группового этапа женской Лиги чемпионов-2021/2022 харьковский ФК "Жилстрой-1" на своем поле уступил испанскому "Реалу". Об этом сообщает пресс-центр УАФ, передает УНН.

Детали

Первый тайм прошел с преимуществом гостей, хотя и украинцы нанесли несколько неточных ударов. На 34-й минуте Наварро после подачи с правого фланга сумел протолкнуть мяч в ворота и открыть счет. В конце тайма хороший момент упустила дель Кастильо.

Во второй половине матча ситуация почти не изменилась. “Жилстрой-1” было трудно добраться чужих ворот, тогда как испанки имели еще один голевой шанс, не использовала Наварро. В конце встречи Яман спасла харьковчанок после удара Меллер.
В итоге “Жилстрой-1” уступил со счетом 0: 1 в дебютном поединке группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд.

Дополнение

В параллельной игре квартета “Вольфсбург” выигрывает в гостях у “Челси” со счетом 3:2 в середине второй половины.

Украинские Национальные Новости

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