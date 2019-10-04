Теннисистка Свитолина установила личный рекорд по количеству эйсов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Третья ракетка мира уроженка Одессы Элина Свитолина обновила персональный рекорд по количеству подач навылет, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
В матче третьего круга на China Open украинка за 2,5 часа обыграла американку Софию Кенинв трех сетах, где оформила 13 эйсов. Ранее личным рекордом украинской теннисистки было 11 подач на вылет.
Примечательно, что Свитолина в первых своих матчах в Туре в Брисбене последние два сезона (в 2018 году против Карлы Суарес Наварро и в 2019 году против Александры Саснович) выполнила 11 подач на вылет.
Добавим, в четвертьфинале соревнований Свитолина сыграет против представительницы Нидерландов Бертенс (8 сеяная).