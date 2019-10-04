Тенісистка Світоліна встановила особистий рекорд за кількістю ейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Третя ракетка світу уродженка Одеси Еліна Світоліна оновила персональний рекорд за кількістю подач навиліт, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
У матчі третього кола на China Open українка за 2,5 години обіграла американку Софію Кенінв трьох сетах, де оформила 13 ейсів. Раніше особистим рекордом української тенісистки було 11 подач на виліт.
Примітно, що Світоліна в перших своїх матчах в Турі в Брісбені останні два сезони (в 2018 році проти Карли Суарес Наварро і в 2019 році проти Олександри Сасновіч) виконала 11 подач на виліт.
Додамо, у чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти представниці Нідерландів Кікі Бертенс (8 сіяна).