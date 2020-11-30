Теннисистка Свитолина попала в десятку лучших в мире по количеству побед
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в первую десятку теннисисток, которые получили наибольшее количество побед за последние десять лет, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Украинская теннисистка выиграла 301 матч с 2011 по 2020 годы (на уровне WTA / Grand Slam / FedCup). Это восьмой показатель в женском Туре WTA. На первом месте по количеству побед за последнее десятилетие находятся чешка Петра Квитова (404) и датчанка Каролин Возняцки (404).
Также в топ-десятку вошли Кербер, Симона Халеп, Серена Уильямс, Агнешка Радванска, Плишкова, Виктория Азаренко и Карла Суарес-Наварро.
Кроме того добавим, лучший процент побед у Серены Уильямс, которая выиграла 88,49 своих матчей за этот период. Мария Шарапова на втором месте (77,37), а Виктория Азаренко замыкает топ-тройку (75,43).