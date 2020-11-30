Тенісистка Світоліна потрапила до десятки найкращих у світі за кількістю перемог

Українська тенісистка виграла 301 матч з 2011 по 2020 роки (на рівні WTA/Grand Slam/FedCup). Це восьмий показник в жіночому Турі WTA. На першому місці за кількістю перемог за останнє десятиліття перебувають чешка Петра Квітова (404) і датчанка Каролін Возняцкі (404).

Також в топ-десятку увійшли Ангелік Кербер, Сімона Халеп, Серена Вільямс, Агнешка Радванська, Кароліна Плішкова, Вікторія Азаренко і Карла Суарес-Наварро.

Крім того додамо, найкращий відсоток перемог у Серени Вільямс, яка виграла 88,49 своїх матчів за цей період. Марія Шарапова на другому місці (77,37), а Вікторія Азаренко замикає топ-трійку (75,43).