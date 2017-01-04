Теннисистка О.Савчук попала в полуфинал турнира в Шэньчжэне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в полуфинал парных соревнований на турнире WTA с призовым фондом 750 тыс. долл. в Шэньчжэне (Китай), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго круга румынско-украинская пара Олару/Савчук, посеянная под третьим номером, обыграла китайский дуэт Чэнь Лянь/Цзин-Цзин Лю - 2:6, 7:6 (5), 14:12.
Добавим также, в 1/2 финала украинско-румынский дуэт сыграет с первыми сеяными Ракель Атава/И-Фань Сюй.
Как сообщал УНН, экс-первая ракетка мира А.Иванович завершила карьеру теннисистки.