Тенісистка О.Савчук потрапила у півфінал турніру в Шеньчжені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Українська тенісистка Ольга Савчук вийшла в півфінал парних змагань на турнірі WTA з призовим фондом 750 тис. дол. в Шеньчжені (Китай), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого кола румунсько-українська пара Олару/Савчук, посіяна під третім номером, переграла китайський дует Чень Лянь/Цзін-Цзін Лю – 2:6, 7:6 (5), 14:12.
Додамо також, в 1/2 фіналу українсько-румунський дует зіграє з першими сіяними Ракель Атаво/І-Фань Сюй.
Як повідомляв УНН, екс-перша ракетка світу А.Іванович завершила кар’єру тенісистки.