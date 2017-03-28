Теннисистка М.Костюк установила персональный рекорд в мировом рейтинге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В обновленном теннисном рейтинге юниорок ITF в возрастной категории 18 лет и младше в топ-10 оказалась одна представительница Украины, передает УНН со ссылкой на теннисный портал Украины.
Лучшей среди украинок осталась 14-летняя Марта Костюк, которая поднялась на шестое место (+1). Это новый личный рекорд киевлянки.
Катарина Завацкая на этой неделе занимает 27-е место (-1), Александра Андреева - 51 (+2), Даяна Ястремская - 58, Анна Лагузен - 80 (+1).
Кроме того, 15-летняя киевлянка Дарья Снегирь, дошедшая до финала в Намангане, обновила персональное достижение - 134-ю строчку.
Напомним, что на предыдущем турнире в Анталье (Турция) М.Костюк впервые в карьере дошла до полуфинальной стадии профессионального турнира.