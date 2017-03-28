Тенісистка М.Костюк встановила персональний рекорд у світовому рейтингу

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КИЇВ. 28 березня. УНН. В оновленому тенісному рейтингу юніорок ITF у віковій категорії 18 років і молодше у топ-10 виявилася одна представниця України, передає УНН з посиланням на тенісний портал України.

Кращою серед українок залишилась 14-річна Марта Костюк, яка піднялася на 6-е місце (+1). Це новий особистий рекорд киянки.

Катаріна Завацька на цьому тижні займає 27-е місце (-1), Олександра Андрєєва - 51 (+2), Даяна Ястремська - 58, Анна Лагузен - 80 (+1).

Окрім того, 15-річна киянка Дарина Снігур, що дійшла до фіналу в Намангані, оновила персональне досягнення - 134-й рядок.

Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Антальї (Туреччина) М.Костюк вперше в кар'єрі дійшла до півфінальної стадії професійного турніру.

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