Теннисистка Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал профессиональных соревнований

В четвертьфинале 15-тысячника в Анталии (Турция) киевлянка в поединке продолжительностью 2 часа 4 минуты обыграла седьмую ракетку турнира Елену Шимич из Боснии - 6: , 4:6, 6:3.

Отмечается, что за выход в финал Костюк поспорит с третьей сеяной, третьей ракеткой Австрии - Юлией Грабнер (311 ракетка мира).

Заметим, что в предыдущем раунде украинка обыграла хозяйку соревнований Зейнеп Сариоглан - 6:2, 6:1, а в первом круге выбила из турнира первую сеяную Софию Шапатову из Грузии (224 номер WTA).

Напомним, что в январе нынешнего года Костюк выиграла юниорский Australian Open.