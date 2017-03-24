Теннисистка Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал профессиональных соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. 14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале профессионального турнира ITF, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В четвертьфинале 15-тысячника в Анталии (Турция) киевлянка в поединке продолжительностью 2 часа 4 минуты обыграла седьмую ракетку турнира Елену Шимич из Боснии - 6: , 4:6, 6:3.
Отмечается, что за выход в финал Костюк поспорит с третьей сеяной, третьей ракеткой Австрии - Юлией Грабнер (311 ракетка мира).
Заметим, что в предыдущем раунде украинка обыграла хозяйку соревнований Зейнеп Сариоглан - 6:2, 6:1, а в первом круге выбила из турнира первую сеяную Софию Шапатову из Грузии (224 номер WTA).
Напомним, что в январе нынешнего года Костюк выиграла юниорский Australian Open.