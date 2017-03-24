Тенісистка М.Костюк вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу професійних змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. 14-річна українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі зіграє в півфіналі професійного турніру ITF, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У чвертьфіналі 15-тисячника в Антальї (Туреччина) киянка в поєдинку тривалістю 2 години 4 хвилини обіграла сьому ракетку турніру Олену Шиміч з Боснії – 6:3, 4:6, 6:3.
Зазначається, що за вихід у фінал М.Костюк посперечається з третьою сіяною, третьою ракеткою Австрії - Юлією Грабнер (311 ракетка світу).
Зауважимо, що в попередньому раунду українка обіграла господарку змагань Зейнеп Саріоглан - 6:2, 6:1, а в першому колі вибила з турніру першу сіяну Софію Шапатову з Грузії (224 номер WTA).
Нагадаємо, що у січні нинішнього року М.Костюк виграла юніорський Australian Open.