Теннисистка Костюк вышла в парный финал и полуфинал одиночных соревнований в Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк (249 в рейтинге WTA) продолжила победную серию на турнире ITF с призовым фондом в 25 тыс. долл. в швейцарском городе Кьяссо, передает УНН.
В поединке 1/4 финала одиночного разряда 16-летняя киевлянка, посеянная под седьмым номером, в трех сетах за 2:00 и 40 минут одолела четвертую сеяную Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна (205-я в WTA).
В полуфинальном раунде ей предстоит встреча с бельгийкой Жаклин Кристиан (269). В другой паре россиянка Варвара Грачева (408) сразится с венгеркой Дальмой Галф (302).
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Кроме того добавим, Костюк в дуэте с Кристиной Буксой из Испании нанесли поражение румынско-венгерской паре Жаклин Адина Кристиан/Река-Лука Яни - 6:4, 4:6, 10:4, и сыграют в финале парных соревнований.