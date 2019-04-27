Теннисистка Костюк вышла в парный финал и полуфинал одиночных соревнований в Швейцарии

В поединке 1/4 финала одиночного разряда 16-летняя киевлянка, посеянная под седьмым номером, в трех сетах за 2:00 и 40 минут одолела четвертую сеяную Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна (205-я в WTA).



В полуфинальном раунде ей предстоит встреча с бельгийкой Жаклин Кристиан (269). В другой паре россиянка Варвара Грачева (408) сразится с венгеркой Дальмой Галф (302).



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Кроме того добавим, Костюк в дуэте с Кристиной Буксой из Испании нанесли поражение румынско-венгерской паре Жаклин Адина Кристиан/Река-Лука Яни - 6:4, 4:6, 10:4, и сыграют в финале парных соревнований.