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Тенісистка Костюк вийшла в парний фінал та півфінал одиночних змагань у Швейцарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк (249 в рейтингу WTA) продовжила переможну серію на турнірі ITF з призовим фондом в 25 тис. дол. в швейцарському місті Кьяссо, передає УНН.

У поєдинку 1/4 фіналу одиночного розряду 16-річна киянка, посіяна під сьомим номером, в трьох сетах за 2 години та 40 хвилин здолала четверту сіяну Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну (205-та в WTA).

У півфінальному раунді на неї очікує зустріч із бельгійкою Жаклін Крістіан (269). В інші парі росіянка Варвара Грачьова (408) змагатиметься із угоркою Дальмою Галфі (302).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тенісистка Костюк продовжила переможну серію на турнірі у Швейцарії

Окрім того додамо, Костюк в дуеті із Крістіною Буксою з Іспанії завдали поразки румунсько-угорській парі Жаклін Адіна Крістіан/Рєка-Лука Яні – 6:4, 4:6, 10:4, та зіграють у фіналі парних змагань

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