Теннисистка Костюк выиграла первый в карьере профессиональный парный турнир

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107483 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111520 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114223 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115080 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143717 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115394 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140248 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130389 просмотра

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Теннисистка Костюк выиграла первый в карьере профессиональный парный турнир

Теннисистка Костюк выиграла первый в карьере профессиональный парный турнир

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Киевлянка Марта Костюк провела третий матч за день и получила титул в парном разряде соревнований в Кьяссо (Швейцария), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Костюк на протяжении половины суток выступала на кортах в швейцарском Киассо - 5 часов и 49 минут. Сначала в трех сетах она выиграла четвертьфинал одиночном разряде, затем снова в трех партиях уступила в полуфинале одиночки, а под конец получила титул в парном разряде.

В дуэте с испанкой букс Костюк праздновала победу над парой Фишман/Фурлис - 6:1, 4:6, 10:7.

Примечательно, на странице нашей теннисистки в Instagram сообщается о том, что это первый профессиональный парный титул Костюк в ее карьере.

Украинские Национальные Новости

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