Тенісистка Костюк виграла перший в кар'єрі професійний парний турнір
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Киянка Марта Костюк провела третій матч за день та здобула титул в парному розряді змагань у Кьяссо (Швейцарія), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Костюк протягом половини доби виступала на кортах в швейцарському Кіассо - 5 годин 49 хвилин. Спочатку в трьох сетах вона виграла чвертьфінал одиночному розряді, потім знову в трьох партіях поступилася в півфіналі одиночки, а під кінець здобула титул в парному розряді.
У дуеті з іспанкою Буксою Костюк святкувала перемогу над парою Фішман/Фурліс – 6:1, 4:6, 10:7.
Примітно, на сторінці нашої тенісистки в Instagram повідомляється про те, що це перший професійний парний титул Костюк в її кар'єрі.