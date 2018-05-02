Теннисистка Костюк стала претенденткой на звание "Прорыв месяца" от WTA

Киевлянка была впервые в карьере номинирована на звание “Прорыв года”, ведь в апреле украинка доходила до второго круга основного турнира категории “Премьер” в Штутгарте, где уступила только 7-й ракетке мира Гарсии.

Кроме Костюк в число претенденток на это признание вошли Бернарда Пера и Ана Богдан. Американка в апреле дошла до четвертьфинала на “Премьере” в Чарльстоне — лучший ее результат в WTA-туре на данный момент, а румынка стала полуфиналисткой турниров в Монтеррее и Боготе, где уступила только будущим чемпионкам.

Примечательно, что в этом году звание “Прорыв месяца” получали представитель Китайского Тайбэя Это Шувей, россиянка Дарья Касаткина и американка Даниэль Коллинз.