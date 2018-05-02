Тенісистка Костюк стала претенденткою на звання "Прорив місяця" від WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Юна 15-річна тенісистка Марта Костюк може отримати престижну нагороду від WTA за підсумками виступів у квітні місяці, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Киянка була вперше в кар’єрі номінована на звання “Прорив року”, адже у квітня українка доходила до другого кола основного турніру категорії “Прем’єр” у Штутгарті, де поступилася тільки 7-й ракетці світу Гарсії.
Крім Костюк в число претенденток на дане визнання увійшли Бернарда Пера і Ана Богдан. Американка в квітні дійшла до чвертьфіналу на “Прем’єрі” в Чарльстоні — найкращий її результат в WTA-турі на даний момент, а румунка стала півфіналісткою турнірів в Монтерреї та Боготі, де поступилася тільки майбутнім чемпіонкам.
Примітно, що цього року звання “Прорив місяця” отримували представниця Китайського Тайбея Се Шувей, росіянка Дар’я Касаткіна і американка Даніель Коллінз.