Теннисистка Киченок с победы стартовала на Уимблдоне-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок и австралийка Анастасия Родионова успешно стартовали в парных соревнованиях на Уимблдонском турнире, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга украинско-австралийский дуэт за 1 час 13 минут разобрался с российско-австралийской парой в составе Анастасии Павлюченковой и Сэм Стосур - 6:2, 6:4.
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Отметим, что следующие соперницы Киченок и Родионовой определятся в противостоянии лидеров посева Тими Бабош (Венгрия) и Кристины Младенович (Франция) с японским дуэтом Ходзуми / Като.
Заметим, что в парном разряде Украину также будут представлять Екатерина Козлова, Ольга Савчук, Екатерина Бондаренко и Людмила Киченок.