Тенісистка Кіченок з перемоги стартувала на Вімблдоні-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова успішно стартували в парних змаганнях на Вімблдонському турнірі, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола українсько-австралійський дует за 1 годину 13 хвилин розібрався з російсько-австралійською парою в складі Анастасії Павлюченковій і Сем Стосур – 6:2, 6:4.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вімблдон-2018: Стаховський зазнав поразки
Зазначимо, що наступні суперниці Кіченок та Родіонової визначаться у протистоянні лідерів посіву Тімі Бабош (Угорщина) і Крістіни Младеновіч (Франція) з японським дуетом Ходзумі/Като.
Зауважимо, що в парному розряді Україну також представлятимуть Катерина Козлова, Ольга Савчук, Катерина Бондаренко і Людмила Кіченок.