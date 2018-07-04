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Тенісистка Кіченок з перемоги стартувала на Вімблдоні-2018

Київ • УНН

 • 11064 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова успішно стартували в парних змаганнях на Вімблдонському турнірі, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У матчі першого кола українсько-австралійський дует за 1 годину 13 хвилин розібрався з російсько-австралійською парою в складі Анастасії Павлюченковій і Сем Стосур – 6:2, 6:4.

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Зазначимо, що наступні суперниці Кіченок та Родіонової визначаться у протистоянні лідерів посіву Тімі Бабош (Угорщина) і Крістіни Младеновіч (Франція) з японським дуетом Ходзумі/Като.

Зауважимо, що в парному розряді Україну також представлятимуть Катерина Козлова, Ольга Савчук, Катерина Бондаренко і Людмила Кіченок.

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