Теннисистка Киченок стала четвертьфиналисткой "Ролан Гаррос"

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 11769 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 33211 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 53338 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114466 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109346 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Теннисистка Киченок стала четвертьфиналисткой "Ролан Гаррос"

Теннисистка Киченок стала четвертьфиналисткой "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

 • 12430 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Одна из сестер Киченок удачно продолжила выступления в парном разряде “Ролан Гаррос”, передает УНН со ссылкой на ФТУ.

В матче третьего раунда украинский-латвийский дуэт Людмила Киченок/Елена Остапенко за 1 час 29 минут обыграл третьих сеянных Се Шувей из Тайваня и Барбору Стрицову из Чехии — 7:5, 6:1.

Кроме того, Людмила Киченок стала седьмой украинкой, которой удалось дойти как минимум до четвертьфинала парных соревнований на турнире Большого Шлема. Ранее это сделала Елена Татаркова, сестры Бондаренко, Татьяна Перебыйнис, Юлиана Федак, Ольга Савчук.

Заметим, что сестра Людмилы — Надежда, потерпела поражение в 1/8 в дуэте с Эбигейл Спирс против Флапкенс-Ларссон — 3:6, 2:6.

Украинские Национальные Новости

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