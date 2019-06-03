Теннисистка Киченок стала четвертьфиналисткой "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Одна из сестер Киченок удачно продолжила выступления в парном разряде “Ролан Гаррос”, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
В матче третьего раунда украинский-латвийский дуэт Людмила Киченок/Елена Остапенко за 1 час 29 минут обыграл третьих сеянных Се Шувей из Тайваня и Барбору Стрицову из Чехии — 7:5, 6:1.
Кроме того, Людмила Киченок стала седьмой украинкой, которой удалось дойти как минимум до четвертьфинала парных соревнований на турнире Большого Шлема. Ранее это сделала Елена Татаркова, сестры Бондаренко, Татьяна Перебыйнис, Юлиана Федак, Ольга Савчук.
Заметим, что сестра Людмилы — Надежда, потерпела поражение в 1/8 в дуэте с Эбигейл Спирс против Флапкенс-Ларссон — 3:6, 2:6.