Тенісистка Кіченок стала чвертьфіналісткою "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Одна із сестер Кіченок вдало продовжила виступи у парному розряді “Ролан Гаррос”, передає УНН з посиланням на ФТУ.
У матчі третього раунду українсько-латвійський дует Людмила Кіченок/Олена Остапенко за 1 годину 29 хвилин обіграв третіх сіяних Сє Шувей з Тайваню і Барбору Стрицову з Чехії — 7:5, 6:1.
Крім того, Людмила Кіченок стала сьомою українкою, якій вдалося дійти як мінімум до чвертьфіналу парних змагань на турнірі Великого Шолома. Раніше це зробила Олена Татаркова, сестри Бондаренко, Тетяна Перебийніс, Юліана Федак, Ольга Савчук.
Зауважимо, що сестра Людмили — Надія, зазнала поразки в 1/8 у дуеті із Ебігейл Спірс проти Флапкенс-Ларссон — 3:6, 2:6.