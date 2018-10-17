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Теннисистка Киченок обыграла одних из записных фаворитов "Кубке Кремля"

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Шестью поединками продолжился первый раунд парного разряда турнира WTA Premier “Кубок Кремля”, который проходит в Москве, передает корреспондент УНН.

В первом круге единственная представительница Украины Надежда Киченок в дуэте с Анастасией Родионовой из Австралии вырвали положительный результат у американо-немецкого дуэта Ракель Атава и Анны-Лена Грьонефельда, которые имели второй номер посева.

После выигрыша первого сета 7:6 (3), Киченок и Родионова отдали вторую партию, и только в третьей довели игру до выигрышного — 10:8.

Примечательно, что первая сеяная пара турнира Олару/Бегу также не смогли пройти во второй раунд.

Добавим также, Киченок и Родионова во втором этапе поспорят за путевку дальше с румынско-хорватским дуэтом Олару/Юрак.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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