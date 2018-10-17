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Тенісистка Кіченок обіграла одних із записних фаворитів "Кубку Кремля"

Тенісистка Кіченок обіграла одних із записних фаворитів "Кубку Кремля"

Київ • УНН

 • 8082 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Шістьма поєдинками продовжився перший раунд парного розряду турніру WTA Premier “Кубок Кремля”, що триває у Москві, передає кореспондент УНН.

У першому колі єдина представниця України Надія Кіченок у дуеті з Анастасією Родіоновою з Австралії вирвали позитивний результат у американсько-німецького дуету Ракель Атаво та Анни-Лена Грьонефельда, які мали другий номер посіву.

Після виграшу першого сету 7:6 (3), Кіченок та Родіонова віддали другу партію, і тільки в третій довели гру до виграшного — 10:8.

Примітно, що перша сіяна пара турніру Олару/Бегу також не змогли пройти до другого раунду.

Додамо також, Кіченок та Родіонова у другому етапі посперечаються за путівку далі із румунсько-хорватським дуетом Олару/Юрак.

Українські Національні Новини

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