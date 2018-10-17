Тенісистка Кіченок обіграла одних із записних фаворитів "Кубку Кремля"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Шістьма поєдинками продовжився перший раунд парного розряду турніру WTA Premier “Кубок Кремля”, що триває у Москві, передає кореспондент УНН.
У першому колі єдина представниця України Надія Кіченок у дуеті з Анастасією Родіоновою з Австралії вирвали позитивний результат у американсько-німецького дуету Ракель Атаво та Анни-Лена Грьонефельда, які мали другий номер посіву.
Після виграшу першого сету 7:6 (3), Кіченок та Родіонова віддали другу партію, і тільки в третій довели гру до виграшного — 10:8.
Примітно, що перша сіяна пара турніру Олару/Бегу також не змогли пройти до другого раунду.
Додамо також, Кіченок та Родіонова у другому етапі посперечаються за путівку далі із румунсько-хорватським дуетом Олару/Юрак.