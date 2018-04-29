Теннисистка Калинина пробилась в финал соревнований в США

В полуфинале киевлянка, посеянная под 5 номером, обыграла третью ракетку турнира Тейлор Таунсенд из США, занимающий 91-ю строчку в мировой классификации — 6:3, 7:6 (5).

В решающей битве соперницей Калининой станет Марианна Люке-Мариньи из Колумбии (4).

Заметим, что независимо от результата встречи в начале следующей недели Калинина установит личный рекорд в рейтинге WTA. В случае победы станет — 129-й (в этом случае Марта Костюк будет 135-й ракеткой мира), в случае поражения — 137-й.