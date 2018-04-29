Теннисистка Калинина пробилась в финал соревнований в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила борьбу за одиночный титул на турнире ITF с призовым фондом 80 тыс. долл. — “Boyd Tinsley Clay Court Classic”, который проходит в Шарлоттсвилле (США), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинале киевлянка, посеянная под 5 номером, обыграла третью ракетку турнира Тейлор Таунсенд из США, занимающий 91-ю строчку в мировой классификации — 6:3, 7:6 (5).
В решающей битве соперницей Калининой станет Марианна Люке-Мариньи из Колумбии (4).
Заметим, что независимо от результата встречи в начале следующей недели Калинина установит личный рекорд в рейтинге WTA. В случае победы станет — 129-й (в этом случае Марта Костюк будет 135-й ракеткой мира), в случае поражения — 137-й.