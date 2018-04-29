Тенісистка Калініна пробилася до фіналу змагань у США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжила боротьбу за одиночний титул на турнірі ITF з призовим фондом 80 тис. дол. — “Boyd Tinsley Clay Court Classic”, який триває у Шарлоттсвілле (США), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У півфіналі киянка, посіяна під 5 номером, обіграла третю ракетку турніру Тейлор Таунсенд з США, що займає 91-й рядок у світовій класифікації – 6:3, 7:6 (5).
У вирішальній битві суперницею Калініної стане Маріанна Люке-Мариньо з Колумбії (4).
Зауважимо, що незалежно від результату зустрічі в на початку наступного тижня Калініна встановить особистий рекорд в рейтингу WTA. У разі перемоги стане - 129-ю (в цьому випадку Марта Костюк буде 135-ю ракеткою світу), в разі поразки - 137-ю.