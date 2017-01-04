Теннисистка Э.Свитолина встретится с первой ракеткой мира А.Кербер
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя соперницы по четвертьфиналу стартового турнира 2017 года, проходящего в Брисбене (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Сегодня во втором круге турнира сошлись две возможные будущие оппонентки харьковчанки - 1 номер мирового рейтинга немка Анжелика Кербер и 20-летняя австралийка Эшли Барти. Обладательница "вайлд-кард" сумела навязать борьбу именитой сопернице, однако уступила в трех сетах - 3:6, 6:2, 3:6.
Таким образом, в 1/4 финала Э.Свитолину ожидает противостояние с немкой А.Кербер. Теннисистки ранее проводили восемь очных матчей - 5:3 в пользу немки.
Отметим, что игра назначена на 5 января и должна начаться в 11:00 по киевскому времени.
Напомним, что по ходу турнира украинка обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг (6:3, 6:3), а также выиграла у американки Шелби Роджерс (7:5, 2:6, 7:5).
Как сообщал УНН, экс-первая ракетка мира А.Иванович завершила карьеру теннисистки.