Тенісистка Е.Світоліна зустрінеться з першою ракеткою світу А.Кербер

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна дізналася ім'я суперниці по чвертьфіналу стартового турніру 2017 року, що проходить в Брісбені (Австралія), повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

Сьогодні в другому колі турніру зійшлися дві можливі майбутні опонентки харків'янки – 1 номер світового рейтингу німкеня Ангелік Кербер та 20-річна австралійка Ешлі Барті. Володарка "вайлд-кард" зуміла нав'язати боротьбу іменитій суперниці проте поступилася в трьох сетах – 3:6, 6:2, 3:6.

Таким чином, у 1/4 фіналу на Е.Світоліну очікує протистояння з німкенею А.Кербер. Тенісистки раніше проводили вісім очних матчів – 5:3 на користь німкені.

Зазначимо, що гра призначена на 5 січня і має розпочатися об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, що по ходу турніру українка обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуїг (6:3, 6:3), а також виграла в американки Шелбі Роджерс (7:5, 2:6, 7:5).

Як повідомляв УНН, екс-перша ракетка світу А.Іванович завершила кар’єру тенісистки.

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