Теннисист Стаховский провел первый поединок после восстановления тура АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на большом челленджере ATP, стартовавшем в Праге, передает УНН со ссылкой на сайт Теннисный портал Украины.
В матче первого круга киевлянин за 1 час 29 минут уступил 19-летнему чешскому теннисисту Томашу Мачачи, который занимает 255 место в мире — 5:7, 2:6.
Украинец подал один эйс и допустил 6 двойных ошибок.
Добавим также, челленджер в Праге — первый официальный турнир ATP после восстановления мужского теннисного тура, который был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.