Тенісист Стаховський провів перший поєдинок після відновлення туру АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський не зміг подолати стартовий бар’єр на великому челленджері ATP, що стартував у Празі, передає УНН з посиланням на сайт Тенісного портал України.
У матчі першого кола киянин за 1 годину 29 хвилин поступився 19-річному чеському тенісисту Томашу Мачачі, який обіймає 255 місце у світі — 5:7, 2:6.
Українець подав один ейс і допустив 6 подвійних помилок.
Додамо також, челленджер в Празі — перший офіційний турнір ATP після відновлення чоловічого тенісного туру, який був припинений 12 березня через пандемію коронавірусу.