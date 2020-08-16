Тенісист Стаховський провів перший поєдинок після відновлення туру АТР

У матчі першого кола киянин за 1 годину 29 хвилин поступився 19-річному чеському тенісисту Томашу Мачачі, який обіймає 255 місце у світі — 5:7, 2:6.

Українець подав один ейс і допустив 6 подвійних помилок.

Додамо також, челленджер в Празі — перший офіційний турнір ATP після відновлення чоловічого тенісного туру, який був припинений 12 березня через пандемію коронавірусу.